2020-07-27T16:29:45+03:00
Общество

Летом 2020 года в Казани пришкольные лагеря работать не будут

Такие требования из-за пандемии коронавируса выдвинул Роспотребнадзор
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Рамиль ГАЛИФото: Рамиль ГАЛИ
Изменить размер текста:

Татарстан и его столица – Казань, все еще находятся на втором этапе снятия коронавирусных ограничений. В связи с этим под вопросом было начало оздоровительной кампании в пришкольных лагерях города.

И вот стало известно, что по требованию Роспотребнадзора они работать летом 2020 года не будут. Об этом на совещании в мэрии Казани сообщил начальник местного управления образования Ирек Ризванов.

По его словам, работа пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей возобновиться лишь в осенне-зимний период.

А на лето для детей в качестве альтернативы предложена онлайн-смена «Нескучные каникулы». Это целый список мероприятий по таким направлениям, как здоровье, знания и умения, а также общение с психологом. Присоединиться к смене онлайн-лагеря можно на электронной платформе управления образования Казани.

Напомним, что в Татарстане с 1 июля была разрешена работа только загородных детских лагерей и то с выполнением строгих требований Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии загоревшийся комбайн сжег 15 гектар ячменя
При КФУ откроется детсад для малышей с особенностями развития
Запрет на посещение лесов в Чувашии продлен до 13 августа 2020 года
Зам главбуха и прораб: самые высокооплачиваемые вакансии июля 2020 года в Казани
Не смотрел по сторонам: в Чебоксарах сбили пешехода, который неожиданно вышел на дорогу
Казанское метро стало вторым по комфорту во всероссийском рейтинге
В официальных СМИ Татарстана появилась статья Рустама Минниханова
Жителя Чебоксар, который знакомился в соцсетях с подростками ради секса, приговорили к 8,5 годам колонии
Летом 2020 года в Казани пришкольные лагеря работать не будут
Смотровая башня «Тюбетей Tower» станет самым высоким объектом в Казани
В Татарстане скончался еще один зараженный коронавирусом
В Чебоксарах из окна 5 этажа больницы выпал 71-летний пациент
В Ульяновске в самосвал "Вольво" врезалась легковушка
«Не хочу бояться зря!»: Четыре железных аргумента против радиофобии
Минздрав Татарстана объяснил причину высокой смертности жителей Набережных Челнов
На ремонт дорог в Чебоксарах дополнительно выделили 340 миллионов рублей
В Набережных Челнах из-за разваливавшегося аттракциона возбудили уголовное дело
Глава администрации Козловского района Чувашии Андрей Васильев ушел в отставку
ВТБ увеличил портфель кредитов по программе Минсельхоза на 40%
Появилась новая карта заражения коронавирусом в Татрстане
В Ульяновской области скончался еще один пациент с коронавирусом
Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в отпуск
В Казани по БКК запустили первый троллейбус
В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом
В Казани врачи помогли ребенку с редкой аномалией
В Казани пожарные спасли из горящей квартиры двух человек