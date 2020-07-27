Летом 2020 года в Казани пришкольные лагеря работать не будут
Татарстан и его столица – Казань, все еще находятся на втором этапе снятия коронавирусных ограничений. В связи с этим под вопросом было начало оздоровительной кампании в пришкольных лагерях города.
И вот стало известно, что по требованию Роспотребнадзора они работать летом 2020 года не будут. Об этом на совещании в мэрии Казани сообщил начальник местного управления образования Ирек Ризванов.
По его словам, работа пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей возобновиться лишь в осенне-зимний период.
А на лето для детей в качестве альтернативы предложена онлайн-смена «Нескучные каникулы». Это целый список мероприятий по таким направлениям, как здоровье, знания и умения, а также общение с психологом. Присоединиться к смене онлайн-лагеря можно на электронной платформе управления образования Казани.
Напомним, что в Татарстане с 1 июля была разрешена работа только загородных детских лагерей и то с выполнением строгих требований Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU