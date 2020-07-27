2020-07-27T18:34:58+03:00
Общество

В Татарстане к середине недели температура воздуха поднимется до +32 градусов

При этом ожидаются небольшие дожди с грозами и переменная облачность
Алина ГАБДУЛИНА
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При грозах порывы ветра будут усиливаться до 20 м/с.При грозах порывы ветра будут усиливаться до 20 м/с.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На этой неделе жителей Татарстана ждет переменная облачность и небольшие кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха при этом будет повышаться и к четвергу достигнет +32 градусов. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Так, во вторник, 28 июля, ночью и утром в отдельных районах Татарстана будет туман. Днем - небольшой дождь и гроза. Ветер умеренный, при грозе усиливающийся до 15-20 м/с. Ночью столбики термометров будут колебаться от +11 до +16, а днем - от +23 до +28 градусов.

В среду, 29 числа, днем и вечером также небольшой дождь и гроза с умеренным ветром. Воздух в регионе прогреется до +30 градусов. Еще жарче станет в четверг - несмотря на дождь, грозу и даже град, ночью будет от +13 до +18 градусов, а днем - от +27 до +32 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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