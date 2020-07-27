В Чебоксарах из окна 5 этажа больницы выпал 71-летний пациент
Днем в пятницу, 25 июля, в Больнице скорой медицинской помощи Чебоксар произошла трагедия. Там из окна 5 этажа урологического отделения выпал 71-летний пенсионер. Травмы, полученные им, оказались смертельными. Мужчина скончался на месте происшествия.
О происшествии рассказал на утренней планерке в администрации столицы Чувашии заместитель начальника городской ЕДДС Сергей Герасимов. Он сообщил, что по факту ЧП начата проверка в министерстве здравоохранения Чувашии. Произошедшим заинтересовались и в прокуратуре. Там после проведения своей проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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