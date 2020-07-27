2020-07-27T13:45:22+03:00
Общество

На ремонт дорог в Чебоксарах дополнительно выделили 340 миллионов рублей

Деньги поступят в город в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Андрей МАРЬЯНОВ
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Фото: с сайта gcheb.cap.ruФото: с сайта gcheb.cap.ru
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Сегодня, 27 июля, на еженедельной планерке в администрации Чебоксар сити-менеджер Алексей Ладыков сообщил, что городу на ремонт дорог дополнительно выделили 340 миллионов рублей. Это сделано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Правительством Российской Федерации выделены дополнительные деньги на ремонт дорог, решением врио главы Чувашии Олега Николаева эти средства направлены Чебоксарам. Необходимо в кратчайшие сроки провести конкурсные процедуры, определить подрядчиков и к началу ноября завершить работы на объектах. Непростая задача, но мы ее должны выполнить, обеспечив качество и соблюдение технологий, - отметил Алексей Ладыков.

Так на что именно потратят эти деньги? Как было объявлено в администрации Чебоксар, средства пойдут на ремонт трех переходящих объектов - проспекта Н. В. Никольского, улицы Ленинского Комсомола и улицы Кадыкова. Все работы там должны быть завершены к 2021 году.

Кроме того, из этой суммы потратятся и на ремонт четырех дорог на проезде Машиностроителей, улице Урукова, улице Водопроводная и на Автозаправочном проезде. В ближайшее время подрядчиков, которые проведут там все необходимые работы, выберут посредством конкурса.

Но и без этого в столице Чувашии вовсю идет ремонт дорог. Так, в частности, по нацпроекту в первой половине августа 2020 года хотят закончить масштабную реконструкцию на проспекте И. Яковлева и запустить автомобильное движение по Сугутскому мосту. А в сентябре должен закончиться ремонт первой половины моста и путепровода по проспекту Тракторостроителей.

- Общий объем финансирования дорожных работ на 2020 год составляет 1,5 миллиарда рублей, после их завершения нормативное состояние городских дорог составит 74%. В 2017 году этот показатель был равен 30%, - отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Сити-менеджер также поручил более активно привлекать к проверкам сделанного ремонта на дорогах города представителей общественного контроля.

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