Казанское метро стало вторым по комфорту во всероссийском рейтинге

27 Июль 2020 2020-07-27T18:12:10+03:00

Специалисты также оценили его доступность, способы оплаты поездки и ее стоимость, а также легкость ориентации

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Стало известно, что казанское метро заняло второе место в рейтинге “подземок” в городах России. Специалисты Общероссийского объединения пассажиров оценивали доступность, способы оплаты поездки и ее стоимость, а также легкость ориентации в различных метрополитенах страны.

По стоимости поездки казанское метро заняло пятое место. Столицу Татарстана тут опередили Москва (57 рублей), Санкт-Петербург (55), Самара и Екатеренбург (32). Если в столице России семь способов оплатить проезд в метро, то в казанском их всего три - жетон, транспортная и банковская карты.

Также было отмечено, что казанское метро, ровно как и екатеринбургское, предоставляет три льготы на проезд. В Москве, Питере, Нижнем Новгороде, Самаре и Новосибирске льгот больше. При этом по комфорту метро столицы Татарстана оказалось на втором месте после Москвы.

Поезда в казанском метро ездят с разницей в 8 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU