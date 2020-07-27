2020-07-27T18:12:10+03:00
Общество

Казанское метро стало вторым по комфорту во всероссийском рейтинге

Специалисты также оценили его доступность, способы оплаты поездки и ее стоимость, а также легкость ориентации
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Стало известно, что казанское метро заняло второе место в рейтинге “подземок” в городах России. Специалисты Общероссийского объединения пассажиров оценивали доступность, способы оплаты поездки и ее стоимость, а также легкость ориентации в различных метрополитенах страны.

По стоимости поездки казанское метро заняло пятое место. Столицу Татарстана тут опередили Москва (57 рублей), Санкт-Петербург (55), Самара и Екатеренбург (32). Если в столице России семь способов оплатить проезд в метро, то в казанском их всего три - жетон, транспортная и банковская карты.

Также было отмечено, что казанское метро, ровно как и екатеринбургское, предоставляет три льготы на проезд. В Москве, Питере, Нижнем Новгороде, Самаре и Новосибирске льгот больше. При этом по комфорту метро столицы Татарстана оказалось на втором месте после Москвы.

Поезда в казанском метро ездят с разницей в 8 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии загоревшийся комбайн сжег 15 гектар ячменя
При КФУ откроется детсад для малышей с особенностями развития
Запрет на посещение лесов в Чувашии продлен до 13 августа 2020 года
Зам главбуха и прораб: самые высокооплачиваемые вакансии июля 2020 года в Казани
Не смотрел по сторонам: в Чебоксарах сбили пешехода, который неожиданно вышел на дорогу
Казанское метро стало вторым по комфорту во всероссийском рейтинге
В официальных СМИ Татарстана появилась статья Рустама Минниханова
Жителя Чебоксар, который знакомился в соцсетях с подростками ради секса, приговорили к 8,5 годам колонии
Летом 2020 года в Казани пришкольные лагеря работать не будут
Смотровая башня «Тюбетей Tower» станет самым высоким объектом в Казани
В Татарстане скончался еще один зараженный коронавирусом
В Чебоксарах из окна 5 этажа больницы выпал 71-летний пациент
В Ульяновске в самосвал "Вольво" врезалась легковушка
«Не хочу бояться зря!»: Четыре железных аргумента против радиофобии
Минздрав Татарстана объяснил причину высокой смертности жителей Набережных Челнов
На ремонт дорог в Чебоксарах дополнительно выделили 340 миллионов рублей
В Набережных Челнах из-за разваливавшегося аттракциона возбудили уголовное дело
Глава администрации Козловского района Чувашии Андрей Васильев ушел в отставку
ВТБ увеличил портфель кредитов по программе Минсельхоза на 40%
Появилась новая карта заражения коронавирусом в Татрстане
В Ульяновской области скончался еще один пациент с коронавирусом
Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в отпуск
В Казани по БКК запустили первый троллейбус
В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом
В Казани врачи помогли ребенку с редкой аномалией
В Казани пожарные спасли из горящей квартиры двух человек