В Ульяновске в самосвал "Вольво" врезалась легковушка

27 Июль 2020 2020-07-27T15:11:35+03:00

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Смертельная авария произошла рано утром в субботу, 25 июля, в Засвияжском районе Ульяновска на 195 километре автодороги «Цивильск - Ульяновск». Там 52-летний водитель многотонного самосвала "ВОЛЬВО" во время поворота налево не уступил дорогу легковушки. В результате этого в него врезалась встречная иномарка "Шевроле Лачетти", которой управляла 28-летняя женщина.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Шевроле Лачетти" и ее 37-летняя пассажирка госпитализированы, - сообщили в Госавтоинспекции Ульяновского УМВД. - В больницу госпитализировали еще одну пассажирку легковушки - 59-летнюю женщину, но врачи не смогли спасти еще - чуть позже она скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU