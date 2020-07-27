2020-07-27T10:43:56+03:00
Общество

Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в отпуск

Вплоть до 8 августа его обязанности будет исполнять премьер-министр республики Алексей Песошин
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
Изменить размер текста:

В понедельник, 27 июля, президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в очередной отпуск. Об этом сообщила пресс-служба главы республики, со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Ближайшие две недели обязанности президента Татарстана будет исполнять премьер-министр региона Алексей Песошин. Рустам Минниханов же вернется к работе 8 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24