Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в отпуск
Вплоть до 8 августа его обязанности будет исполнять премьер-министр республики Алексей Песошин
Фото: пресс-служба президента Татарстана
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В понедельник, 27 июля, президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в очередной отпуск. Об этом сообщила пресс-служба главы республики, со ссылкой на соответствующее распоряжение.
Ближайшие две недели обязанности президента Татарстана будет исполнять премьер-министр региона Алексей Песошин. Рустам Минниханов же вернется к работе 8 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU