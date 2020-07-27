Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в отпуск

27 Июль 2020 2020-07-27T10:43:56+03:00

Вплоть до 8 августа его обязанности будет исполнять премьер-министр республики Алексей Песошин

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В понедельник, 27 июля, президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в очередной отпуск. Об этом сообщила пресс-служба главы республики, со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Ближайшие две недели обязанности президента Татарстана будет исполнять премьер-министр региона Алексей Песошин. Рустам Минниханов же вернется к работе 8 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU