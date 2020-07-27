2020-07-27T13:19:28+03:00
Общество

Глава администрации Козловского района Чувашии Андрей Васильев ушел в отставку

На этом посту он проработал более трех лет
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что глава администрации Козловского района Чувашии Андрей Васильев ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе района. Исполняющим обязанности главы назначен начальник местного отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Иван Рожков.

Васильев руководил районом более трех лет - с 23 декабря 2016 года. До этого он четыре года был сити-менеджером Козловки.

Отметим, что ранее стало известно об отстранении от должности почти полного тезки чиновника - главы администрации Урмарского района Андрея Васильева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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