Глава администрации Козловского района Чувашии Андрей Васильев ушел в отставку
На этом посту он проработал более трех лет
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что глава администрации Козловского района Чувашии Андрей Васильев ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе района. Исполняющим обязанности главы назначен начальник местного отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Иван Рожков.
Васильев руководил районом более трех лет - с 23 декабря 2016 года. До этого он четыре года был сити-менеджером Козловки.
Отметим, что ранее стало известно об отстранении от должности почти полного тезки чиновника - главы администрации Урмарского района Андрея Васильева.
ИСТОЧНИК KP.RU