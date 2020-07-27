В Казани по БКК запустили первый троллейбус

27 Июль 2020 2020-07-27T11:25:16+03:00

Работы по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" продолжаются

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В столице Татарстана строительство 1 этапа Большого Казанского кольца (БКК) продолжается. Напомним, что работы начались в июле 2019 года благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На данное время они продолжаются на участке протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская.

За неделю дорожники завершили монтаж перильных и барьерных ограждений на пролетных строениях обеих проезжих частей автодороги на путепроводе Фермского шоссе.

Близятся к окончанию работы по монтажу и устройству надземного пешеходного перехода по улице Борисковская. Полностью завершено строительство и благоустройство тротуаров, монтаж остановочных павильонов общественного на остановке "Улица Борисковская".

- Строители завершали устройство контактной сети троллейбуса и наружного освещения с подключением по постоянной схеме, - сообщили в Минтрансе Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU