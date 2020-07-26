2020-07-26T14:16:40+03:00
Общество

В Йошкар-Оле состоялся турнир по пейнтболу, посвященный памяти погибшего сотрудника СОБР Дмитрия Логинова

Подробные спортивные соревнования проводятся ежегодно в течение последних 20 лет
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Росгвардии Марий ЭлФото: пресс-служба Росгвардии Марий Эл
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В субботу, 25 июля, в Йошкар-Оле состоялся ветеранский турнир на пейнтболу, посвященный памяти погибшего сотрудника СОБР Дмитрия Логинова. Подробные спортивные соревнования проводятся ежегодно в течение последних 20 лет.

Рано утром ветераны и офицеры марийского СОБР посетили могилу погибшего при исполнении служебных обязанностей на территории Северо-Кавказского региона товарища, возложили цветы и почтили его память минутой молчания. После состоялось само мероприятие. С приветственным словом среди прочих выступил зам начальника Росгвардии республики полковник Рамиль Аюпов.

- Жизнь Дмитрия была ярким примером отваги, доблести и служению Родине. 20 лет назад, в этот трагический день судьба унесла молодого перспективного офицера. Но такие герои как Дмитрий Александрович принесли в нашу страну спокойствие и порядок. Дмитрий Логинов является для сотрудников и военнослужащих Росгвардии примером добросовестного исполнения воинского долга и верности Отечеству, всегда готовый прийти на помощь, и сегодня наша общая задача - помнить и чтить память павшего боевого товарища и воспитывать молодое поколение на примере его мужества и отваги, - заметил он.

Фото: пресс-служба Росгвардии Марий Эл

Фото: пресс-служба Росгвардии Марий Эл

В ходе турнира командам предстояло преодолеть три этапа: стрельба в тире, стрельба по мишеням и пейнтбол. Победителем стала команда ветеранов Марийского СОБРа, обладателем второго места - представители из Татарстана. На третье месте оказались ветераны СОБР из Чувашии.

Фото: пресс-служба Росгвардии Марий Эл

Фото: пресс-служба Росгвардии Марий Эл

СПРАВКА КП

Дмитрий Логинов был оперуполномоченным первого оперативно-боевого отделения СОБР УБОП при МВД Марий Эл и капитаном милиции. В мае 2000 года он был направлен в состав сводного отряда Волго-Вятского РУБОП, дислоцировавшегося в Грозном.

24 числа группа сотрудников сводного отряда принимала участие в мероприятиях по поиску бандитов в н.п. Урус-Мартан и подверглась нападению. При взрыве фугаса офицер получил тяжёлое ранение. Мужественный спецназовец продолжал вести огонь, помогая товарищам покинуть горящую машину. В ходе боя Дмитрий получил ранения, несовместимые с жизнью.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, Дмитрий Логинов был посмертно награжден орденом Мужества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Йошкар-Оле состоялся турнир по пейнтболу, посвященный памяти погибшего сотрудника СОБР Дмитрия Логинова
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