В центре Казани иномарка насмерть сбила пешехода, которая переходила дорогу на “красный”

26 Июль 2020 2020-07-26T13:10:34+03:00

Трагедия произошла накануне на перекрестке улиц Левобулачная и Университетская

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В субботу, 25 июля, на перекрестке улиц Левобулачная и Университетская в Казани произошла смертельная авария. Там автомобиль Kia Rio насмерть сбил пешехода.

По словам очевидцев, женщина на вид около 60 лет переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм она скончалась на месте.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU