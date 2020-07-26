2020-07-26T10:10:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане скончались еще трое зараженных коронавирусом

Число летальных случаев в регионе выросло до 36
Алина ГАБДУЛИНА
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Новыми жертвами инфекции стали двое мужчин в возрасте 74-ех и 72-ух лет, а также 44-летняя женщина.Новыми жертвами инфекции стали двое мужчин в возрасте 74-ех и 72-ух лет, а также 44-летняя женщина.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Накануне в Татарстане выявили еще 3 летальных случая COVID-19. Новыми жертвами инфекции стали двое мужчин в возрасте 74-ех и 72-ух лет, а также 44-летняя женщина.

Первый зараженных - 74-летний житель Набережных Челнов - был госпитализирован в городскую инфекционную больницу еще 8 июня. Помимо коронавируса у него была диагностирована внебольничная двусторонняя вирусная пневмония. Лечение мужчина осложняли последствия серьезной травмы. Он скончался 14 июня.

Второй зараженный - 72-летний житель Казани - был госпитализирован 19 июня во временный инфекционный госпиталь на базе РКБ. Помимо коронавируса, у него была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония.

- После прохождения обследований был переведен ГКБ №16 Казани. Состояние пациента оценивалось как тяжелое, имелся ряд хронических заболеваний. 1 июля зафиксирована смерть, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Третья зараженная - 44-летняя жительница Зеленодольского района - была госпитализирована в местную ЦРБ 2 июля. Течение коронавируса у нее осложняла внебольничная двухсторонняя вирусная полисегментарная пневмония. Женщина скончалась спустя шесть дней - 8 числа.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - добавляют в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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