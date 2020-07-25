2020-07-25T11:38:38+03:00
Общество

Президент Татарстана анонсировал создание спецотдела по мониторингу терроризма в соцсетях

Рустам Минниханов заявил об этом на заседании республиканской антитеррористической комиссии
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Противодействие идеологии терроризма, распространяемой через соцсети стало главной темой очередного заседания региональной антитеррористической комиссии с участием президента Татарстана Рустама Минниханова.

На этом заседании глава республики анонсировал создание в регионе спецотдела по мониторингу соцсетей для противодействия распространяемой в них идеологии терроризма.

Также Рустам Минниханов отметил, что только в 2019 году в Татарстане было выявлено 6 инцидентов, когда подростки совершали тяжкие правонарушения под воздействием информации из соцсетей.

- Часть детей не имеют возможности получить поддержку родителей, испытывают страх, одиночество, снижение мотивации, что способствовало усилению внутриличностного напряжения и выбору агрессивных и суицидальных форм поведения, - в свою очередь заявил член республиканской комиссии по делам несовершеннолетних Ильдар Галиев. - Другие – нуждаются в авторитете, но не находят его ни в родителях, ни в учителях, в связи с чем ориентируются на улицу или социальные сети.

На что президент Татарстана отметил, что здесь главная задача - раннее выявление детей в зоне риска, до совершения ими правонарушений. Особая роль в этом должна отводиться психологам, без которых коррекционная работа в школе невозможна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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