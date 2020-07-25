2020-07-25T11:14:56+03:00
Происшествия

Не заметили друг друга: в Татарстане на Волге катер столкнулся с пловцом

Последний попал в больницу с различными травмами
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Накануне днем, 24 июля, в Зеленодольском районе около поселка Васильево на реке Волга катер «Bayliner45» наехал на пловца.

- 53-летний пловец плыл брассом в подводных очках и резко вынырнул около лодки, друг друга судоводитель (69-летний мужчина) и купающийся вовремя не заметили, - объяснили произошедшее в МЧС Татарстана.

Пострадавший пловец с обширной раной бедер и ягодиц был срочно доставлен на «скорой» в Зеленодольскую ЦРБ. Состояние мужчины врачи оценили, как средней степени тяжести.

Известно, что катер был зарегистрировано в установленном порядке, нарушений на судне не выявлено, управлявший им мужчина был трезв. В свою очередь пострадавший пловец купался в необорудованном для этого месте – имеется аншлаг: «Купаться запрещено».

ИСТОЧНИК KP.RU

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