С 7 августа 2020 года увеличат количество авиарейсов из Казани в Калининград

25 Июль 2020 2020-07-24T17:53:07+03:00

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Уже с 7 августа 2020 года самолеты из Казани в Калининград станут летать чаще. Так, если авиаперевозчик с 16 июля этого года запустил всего лишь два таких рейса – по четвергам и воскресеньям. То совсем к ним добавятся полеты и по пятницам.

Так, с 7 августа в этот день из Казани можно будет улететь в 13.50, а приземлиться в Калининграде в 15:40. Обратный рейс запланирован на 16.40 с прибытием в столицу Татарстана в 20.15.

Напомним, что пока вылеты из Казани по указанному направлению осуществляются на воздушных судах Boeing 737-800 на 189 кресел по следующему расписанию:

- по четвергам и воскресеньям из столицы Татарстана в 12.00, с приземлением в 13.55;

- обратно из Калининграда по понедельникам и пятницам в 00:15, посадка в Казани в 03:45.

В расписании время указано отдельно для каждого аэропорта. Отметим, что оно в Калининграде на 1 час «отстает» от московского.

ИСТОЧНИК KP.RU