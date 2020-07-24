В Татарстане на чиновников Исполкома завели уголовное дело за несуществующий ремонт служебных BMW Х5 и Porsche Cayenne

24 Июль 2020 2020-07-24T15:42:36+03:00

Утверждается, что деньги за это причислялись, но при этом ничего не делалось

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В отношении пока неустановленных чиновников из Исполкома Дрожжановского района Татарстана было возбуждено уголовное по статье «Служебный подлог».

Как полагает следствие, а январе прошлого года власти района заключили с одним из местных предпринимателей муниципальный договор на ремонт и замены деталей служебных автомобилей BMW Х5 и Porsche Cayenne. Цена вопроса – 428 тысяч рублей.

Вот только никто в итоге ничего и не делал. Зато чиновники исправно стряпали акты выполненных работ, на основании которых тому самому предпринимателю были перечислены 200 тысяч рублей. По такой же схеме он получил уже в ноябре 2019 года еще более 255 тысяч рублей.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU