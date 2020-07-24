2020-07-24T15:42:36+03:00
Происшествия

В Татарстане на чиновников Исполкома завели уголовное дело за несуществующий ремонт служебных BMW Х5 и Porsche Cayenne

Утверждается, что деньги за это причислялись, но при этом ничего не делалось
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Личности подозреваемых пока не установлены.Личности подозреваемых пока не установлены.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В отношении пока неустановленных чиновников из Исполкома Дрожжановского района Татарстана было возбуждено уголовное по статье «Служебный подлог».

Как полагает следствие, а январе прошлого года власти района заключили с одним из местных предпринимателей муниципальный договор на ремонт и замены деталей служебных автомобилей BMW Х5 и Porsche Cayenne. Цена вопроса – 428 тысяч рублей.

Вот только никто в итоге ничего и не делал. Зато чиновники исправно стряпали акты выполненных работ, на основании которых тому самому предпринимателю были перечислены 200 тысяч рублей. По такой же схеме он получил уже в ноябре 2019 года еще более 255 тысяч рублей.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии директор ТСЖ оплачивал алименты за счет жильцов
В Татарстане фирма за сброс отходов на почву, заплатит 40 тысяч рублей штрафа
В Марий Эл приятели заказали проституток и потеряли деньги
В массовом ДТП в Ульяновске пострадал байкер
В Чувашии ГИБДД остановило "Ладу" с пьяной женщиной-водителем, которая везла двоих детей
24 июля на казанском озере Лесное активисты с дайверами РГО собрали 30 мешков мусора
В Татарстане на заблудившегося водителя квадроцикла решили наказать за нарушение противопожарного режима
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
ГИБДД Татарстана и Госсовет республики за новый законопроект для электро-самокатов и сегвеев
И.о. главы Минэкономразвития Чувашии назначен Дмитрий Краснов
В Татарстане на чиновников Исполкома завели уголовное дело за несуществующий ремонт служебных BMW Х5 и Porsche Cayenne
В Казани на трассе к аэропорту хотят разрешить скорость до 100 км/ч
В Ульяновской области водитель иномарки спровоцировал смертельное ДТП и скрылся
В детсаду №2 Новочебоксарска работал сотрудник, зараженный коронавирусом
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
Рустам Минниханов утвержден в качестве кандидата на выборы президента Татарстана 2020
«Я, конечно, экстремальный человек…»: Рустам Минниханов на встрече в Казани с пилотажной группой «Стрижи»
На 24 июля 2020 года в Чувашии скончался еще один зараженный коронавирусом
С 1 сентября 2020 года в Татарстане заработает суперсервис “Я школьник”
В Казани прокуратура ищет виновных в затоплении улиц после дождя
В Марий Эл 8-летняя девочка села за руль квадроцикла и попала в больницу
Из-за пандемии коронавируса родительские собрания в школах Татарстана могут пройти в онлайн-формате
За полгода в Набережных Челнах скончались 2,6 тысяч человек
Татарстан попал в топ-5 регионов России с самой вкусной едой
В Казани нашли живой пенсионерку, которая вышла погулять с собакой и пропала