Рустам Минниханов утвержден в качестве кандидата на выборы президента Татарстана 2020

24 Июль 2020 2020-07-24T13:19:30+03:00

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В эту пятницу, 24 июля, на очередном заседании региональной Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Рустам Минниханов был официально утвержден в качестве кандидата на выборы президента Татарстана 2020.

Комиссия ЦИК республики посчитала предоставленные действующим главой Татарстана подписи достоверными - 406, в том числе 100 от депутатов районов и округов региона. Это достаточно, чтобы быть зарегистрированным на выборы в качестве кандидата. Вскоре Рустаму Минниханову должны выдать соответствующее удостоверение.

Напомним, за право занять пост президента Татарстана борются пять кандидатов. Так, от «Единой России» выдвинут Рустам Минниханов; от «Справедливой России» - Альмир Михеев; от «Коммунистов России» - Альфред Валиев; от «Партии Роста» - Олег Коробченко; от ЛДПР - Владимир Сурчилов. КПРФ в этот раз не стала выдвигать своего кандидата.

Для регистрации в статусе некоторые из претендентов так же, как и действующий президент Татарстана, сдали документы в ЦИК республики. Где отмечают, что, согласно закону, кандидаты уже сейчас могут вести предвыборную агитацию. Разрешенная же агитация в СМИ начнется с 15 августа.

Сами выборы президента Татарстана 2020 состоятся в единый день голосования – 13 сентября 2020 года. Но уже сейчас из-за коронавируса есть все предпосылки, что этот процесс ради безопасности избирателей могут растянуть на 2-3 дня.

ИСТОЧНИК KP.RU