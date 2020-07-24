В Марий Эл приятели заказали проституток и потеряли деньги

Контакты проституток потерпевшие нашли в интернете. Фото: pixabay.com

23 июля в Йошкар-Олы двое приятелей решили развлечься в компании девушек с низкой социальной ответственностью. Нашли в интернете телефоны проституток и договорились о встрече.

"Свидание" должно было произойти на территории последних, и за будущее развлечение "ночные бабочки" потребовали предоплату. Нетерпеливые приятели перевели 4,5 тысячи рублей, а когда приехали на место встречи, то их ждало разочарование - никто там их не ждал, телефонную трубку не брали.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", - сообщили в МВД Марий Эл.