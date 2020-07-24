В детсаду №2 Новочебоксарска работал сотрудник, зараженный коронавирусом
Стало известно, что в детском саду №2 “Калинка” в Новочебоксарске работал сотрудник с коронавирусом. Об этом сегодня, 24 июля, на заседании оперштаба по борьбе с инфекцией сообщила глава Роспотребнадзора Чувашии Надежда Луговская.
Сотрудник контактировал с зараженными и заболел сам. Несмотря на это, он пришел на работу. Как итог, по словам Луговской, в детском саду увеличилось число инфицированных COVID-19. На сколько конкретно, и есть ли среди них дети, не уточняется.
Роспотребнадзором уже проведено санитарно-эпидемиологическое расследование. В отношении должностного лица детсада составлен соответствующий протокол об административном нарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU