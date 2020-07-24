В детсаду №2 Новочебоксарска работал сотрудник, зараженный коронавирусом

24 Июль 2020 2020-07-24T13:46:04+03:00

В дошкольном учреждении увеличилось число больных COVID-19, есть ли среди них дети, не уточняется

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Стало известно, что в детском саду №2 “Калинка” в Новочебоксарске работал сотрудник с коронавирусом. Об этом сегодня, 24 июля, на заседании оперштаба по борьбе с инфекцией сообщила глава Роспотребнадзора Чувашии Надежда Луговская.

Сотрудник контактировал с зараженными и заболел сам. Несмотря на это, он пришел на работу. Как итог, по словам Луговской, в детском саду увеличилось число инфицированных COVID-19. На сколько конкретно, и есть ли среди них дети, не уточняется.

Роспотребнадзором уже проведено санитарно-эпидемиологическое расследование. В отношении должностного лица детсада составлен соответствующий протокол об административном нарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU