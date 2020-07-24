В Татарстане фирма за сброс отходов на почву, заплатит 40 тысяч рублей штрафа

24 Июль 2020 2020-07-24T16:42:18+03:00

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Инспекторы Прикамского территориального управления Минэкологии Татарстана обнаружили кучу мусора в Мамадыше. На участке площадью порядка 52 квадратных метров лежали стекловата, волокна и нити объемом 47 кубических метров. Выяснилось, что отходы на землю сбрасывало предприятие ООО «АиФ Групп».

В отношении организации были составлены административные протоколы за «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», «Действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния».В итоге, фирма-нарушитель должна будет не только убрать мусор, но и заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU