2020-07-24T16:42:18+03:00
Общество

В Татарстане фирма за сброс отходов на почву, заплатит 40 тысяч рублей штрафа

Захламленными оказались порядка 52 квадратных метров
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов ТатарстанаФото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана
Изменить размер текста:

Инспекторы Прикамского территориального управления Минэкологии Татарстана обнаружили кучу мусора в Мамадыше. На участке площадью порядка 52 квадратных метров лежали стекловата, волокна и нити объемом 47 кубических метров. Выяснилось, что отходы на землю сбрасывало предприятие ООО «АиФ Групп».

В отношении организации были составлены административные протоколы за «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», «Действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния».В итоге, фирма-нарушитель должна будет не только убрать мусор, но и заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии директор ТСЖ оплачивал алименты за счет жильцов
В Татарстане фирма за сброс отходов на почву, заплатит 40 тысяч рублей штрафа
В Марий Эл приятели заказали проституток и потеряли деньги
В массовом ДТП в Ульяновске пострадал байкер
В Чувашии ГИБДД остановило "Ладу" с пьяной женщиной-водителем, которая везла двоих детей
24 июля на казанском озере Лесное активисты с дайверами РГО собрали 30 мешков мусора
В Татарстане на заблудившегося водителя квадроцикла решили наказать за нарушение противопожарного режима
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
ГИБДД Татарстана и Госсовет республики за новый законопроект для электро-самокатов и сегвеев
И.о. главы Минэкономразвития Чувашии назначен Дмитрий Краснов
В Татарстане на чиновников Исполкома завели уголовное дело за несуществующий ремонт служебных BMW Х5 и Porsche Cayenne
В Казани на трассе к аэропорту хотят разрешить скорость до 100 км/ч
В Ульяновской области водитель иномарки спровоцировал смертельное ДТП и скрылся
В детсаду №2 Новочебоксарска работал сотрудник, зараженный коронавирусом
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
Рустам Минниханов утвержден в качестве кандидата на выборы президента Татарстана 2020
«Я, конечно, экстремальный человек…»: Рустам Минниханов на встрече в Казани с пилотажной группой «Стрижи»
На 24 июля 2020 года в Чувашии скончался еще один зараженный коронавирусом
С 1 сентября 2020 года в Татарстане заработает суперсервис “Я школьник”
В Казани прокуратура ищет виновных в затоплении улиц после дождя
В Марий Эл 8-летняя девочка села за руль квадроцикла и попала в больницу
Из-за пандемии коронавируса родительские собрания в школах Татарстана могут пройти в онлайн-формате
За полгода в Набережных Челнах скончались 2,6 тысяч человек
Татарстан попал в топ-5 регионов России с самой вкусной едой
В Казани нашли живой пенсионерку, которая вышла погулять с собакой и пропала