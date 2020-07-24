В Казани прокуратура ищет виновных в затоплении улиц после дождя

24 Июль 2020 2020-07-24T11:26:28+03:00

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Уже несколько лет после проливных дождей некоторые улицы столицы Татарстана превращаются в каналы Венеции: выпавшие осадки не уходят через ливневую канализацию, и легковушкам приходится преодолевать подтопленные участки буквально вплавь.

После гидравлического удара двигатели автомобилей глохнут и они остаются обездвиженными посреди дороги, как подбитые корабли. Их восстановление обойдется владельцу в приличную сумму. Да и пешеходные переходы, куда сливается дождевая вода настоящими водопадами, становятся для людей непреодолимой преградой.

Вопросами "Кто виноват?" и "Что делать?" задались в прокуратуре Татарстана. Прежде всего там решили выяснить, какие участки дорог регулярно подтапливаются, и где пешеходные дорожки или подземные переходы превращаются в бассейны. Также подвергнут проверке эффективность работы городской системы ливневой канализации, своевременность и полноту принимаемых коммунальными службами мер к недопущению не только подтопления, но и устранения последствий выпадения осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU