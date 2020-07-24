В Ульяновской области водитель иномарки спровоцировал смертельное ДТП и скрылся

24 Июль 2020 2020-07-24T13:49:07+03:00

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В четверг, 23 июля, на 788 километре 705 метре автодороги «Урал М-5» в Николаевском районе произошла смертельная авария. В 01.15 там столкнулись автомобили “Хенде Солярис” и ВАЗ-11740. По предварительной информации УГИБДД Ульяновской области, иномарка выехала на встречку, где и произошло ДТП .

Удар был такой силы, что 59-летний водитель ВАЗа скончался на месте. А вот 24-летний парень за рулем “Хенде”, несмотря на полученные им травмы, скрылся с места аварии. Вскоре он, правда, был разыскан полицейскими и госпитализирован “скорой”.

ИСТОЧНИК KP.RU