Из-за пандемии коронавируса родительские собрания в школах Татарстана могут пройти в онлайн-формате

24 Июль 2020 2020-07-24T10:52:26+03:00

Однако будут ли вообще проходить родительские собрания в этом году решит Минобрнауки Татарстана. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Ежегодно перед началом нового учебного года в школах проходят родительские собрания. Однако из-за пандемии коронавируса эти мероприятия в Татарстане как массовые под запретом. Поэтому в местном Роспотребнадзоре считают правильным провести встречи учителей и родителей учеников в онлайн-формате. Об этом журналистам сообщила замруководителя управления Любовь Авдонина.

По ее мнению, обсудить вопросы, связанные с учебой, можно и дистанционно, не подвергая людей риску заражения COVID-19. Однако будут ли вообще проходить родительские собрания в этом году решит в самом Минобрнауки Татарстана. Если решение будет положительным, то ведомство должно обратиться к Роспотребнадзору с согласованием мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU