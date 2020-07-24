Татарстан попал в топ-5 регионов России с самой вкусной едой

24 Июль 2020 2020-07-24T09:46:41+03:00

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Стал известен топ-5 регионов России, в которых туристы пробовали самую вкусную еду. Среди прочих в него вошел и Татарстан, который набрал 9,4% голосов, сообщают специалисты Tvil.ru.

Первое место в рейтинге занял Крым (25,64%) с его жаренными барабульками, караимскими кибинами, жульеном из мидий и рапанов. Второе - Краснодарский край (19,66%) с кубанским борщом, шашлыком и иадыгейским сыром. Третье - Северный Кавказ (14,53%), где можно поесть шашлыки, шурпу, хачины и выпить айран. На четвертом месте Башкирия (10,26%), а на пятом - Татарстан.

ИСТОЧНИК KP.RU