Татарстан попал в топ-5 регионов России с самой вкусной едой
Рейтинг составлен после опроса туристов, которые впервые пробовали национальные блюда
За Татарстан проголосовали 9,4% опрошенных туристов.Фото: Рамиль ГАЛИ
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Стал известен топ-5 регионов России, в которых туристы пробовали самую вкусную еду. Среди прочих в него вошел и Татарстан, который набрал 9,4% голосов, сообщают специалисты Tvil.ru.
Первое место в рейтинге занял Крым (25,64%) с его жаренными барабульками, караимскими кибинами, жульеном из мидий и рапанов. Второе - Краснодарский край (19,66%) с кубанским борщом, шашлыком и иадыгейским сыром. Третье - Северный Кавказ (14,53%), где можно поесть шашлыки, шурпу, хачины и выпить айран. На четвертом месте Башкирия (10,26%), а на пятом - Татарстан.
ИСТОЧНИК KP.RU