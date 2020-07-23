В 2020 году Татарстане хотят открыть магазины без покупателей

23 Июль 2020 2020-07-23T17:05:49+03:00

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Уже в 2020 году в Татарстане планируют открыть первые магазины формата dark store. Покупателей в них пускать не будут. По своеобразным торговым залам будут ходить комплектовщики, собирающиеся заказы, которые после доставят на дом клиенту. Покупки будут осуществляться через известную торговую онлайн-сеть.

Такое предложение было принято на совещании с участием бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева, первого замглавы регионального Минсельхоза Наиля Залакова и местных производителей. По словам Абдулганиева, dark store выведут торговую сферу Татарстана на новый уровень развития.

ИСТОЧНИК KP.RU