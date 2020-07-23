В Казань с рабочим визитом прибыл полпред президента России в ПФО Игорь Комаров

23 Июль 2020 2020-07-23T12:37:16+03:00

Он уже встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым [фото]

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В четверг, 23 июля, в Казань с рабочим визитом прибыл Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров. Он уже встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Известно, что сегодня Комаров в Казани побывает на набережной озера Кабан и в Горьковско-Ометьевском лесу, а также в трех дворах на улицах Бигмчева и Глушко, которые недавно были благоустроены.

Отметим, что накануне полпред посетил Чувашию. Во время беседы с ним врио главы региона Олег Николаев заявил, что в ближайшее время регион может перейти ко 2 этапу снятия коронавирусных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU