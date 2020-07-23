В Казань с рабочим визитом прибыл полпред президента России в ПФО Игорь Комаров
В четверг, 23 июля, в Казань с рабочим визитом прибыл Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров. Он уже встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Фото: пресс-служба президента Татарстана
Известно, что сегодня Комаров в Казани побывает на набережной озера Кабан и в Горьковско-Ометьевском лесу, а также в трех дворах на улицах Бигмчева и Глушко, которые недавно были благоустроены.
Отметим, что накануне полпред посетил Чувашию. Во время беседы с ним врио главы региона Олег Николаев заявил, что в ближайшее время регион может перейти ко 2 этапу снятия коронавирусных ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU