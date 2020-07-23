2020-07-23T12:37:16+03:00
Общество

В Казань с рабочим визитом прибыл полпред президента России в ПФО Игорь Комаров

Он уже встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
Изменить размер текста:

В четверг, 23 июля, в Казань с рабочим визитом прибыл Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров. Он уже встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Известно, что сегодня Комаров в Казани побывает на набережной озера Кабан и в Горьковско-Ометьевском лесу, а также в трех дворах на улицах Бигмчева и Глушко, которые недавно были благоустроены.

Отметим, что накануне полпред посетил Чувашию. Во время беседы с ним врио главы региона Олег Николаев заявил, что в ближайшее время регион может перейти ко 2 этапу снятия коронавирусных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ульяновской области построят солнечные электростанции за 1,9 миллиарда рублей
СУ СКР Татарстана: чиновник и директор-депутат похитили 1,5 миллионов рублей, выделенных на побелку деревьев
В Казань с рабочим визитом прибыл полпред президента России в ПФО Игорь Комаров
Рустам Минниханов подписал закон о расширении границ Казани
В Ульяновской области скончались еще двое зараженных коронавирусом
НКЦ "Казань" официально переименован
В Казани Русское географическое общество проведёт экологическую акцию на озере Лесном
В Ульяновске фура сбила насмерть велосипедиста на "зебре"
С начала года в Ульяновской области создали 14,2 тысячи рабочих мест
В Набережных Челнах в аварии с маршруткой пострадали 8 человек
В Казани грузчик признался в краже кирпича на 423 тысячи рублей
В Елабуге за фотосессию подростка на памятнике воинам-интернационалистам накажут его родителей
Организация видеонаблюдения на выборах главы Чувашии 2020 потребует 14,5 миллионов рублей
В Казани у пенсионерки в квартире нашли склад оружия и боеприпасов
В Йошкар-Оле продлили режим работы троллейбусов
В Йошкар-Оле на 3-летнюю девочку упал телевизор и она попала в больницу
Из-за коронавируса в Чебоксарах изменит режим работы фонтана на Красной площади
СамГУПС переходит на очный формат приема документов для поступления в вуз
Средняя зарплата в Марий Эл за январь-май 2020 года составила 30,3 тысячи рублей
В Набережных Челнах пьяный мужчина с чайником напал на фельдшера "скорой"
Владимир Путин объявил благодарность главам Минцифразвития и Минтруда Татарстана
ВТБ запускает новую Travel-карту
В Йошкар-Оле 4-летний мальчик упал с высоты 5-го этажа и остался жив
В Татарстане только 19% молодых пар живут отдельно от родителей
В Марий Эл упал спрос на жилье в новостройках
Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок
В Ульяновской области скончались еще трое зараженных коронавирусом
В Мамадышском районе обнаружили тело утонувшего мальчика
В Ульяновске в массовом ДТП пострадали три человека