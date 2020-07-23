23 Июль 2020 2020-07-23T10:59:22+03:00

Теперь это - музейный комплекс города

Изменить размер текста: A A

Национальный культурный центр (НКЦ) "Казань" официально переименован в Музейный комплекс города. Соответствующее постановление появилось в сборнике документов мэрии, который был опубликован сегодня, 23 июля.

Согласно документу, руководителем комплекса стала член комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Луиза Космылина. В ближайшее время она должна обеспечить представление устава в новой редакции на утверждение в комитет земельных и имущественных отношений Исполкома Казани.

Напомним, сейчас здание Музейного комплекса столицы Татарстана обновляют. В нем, кроме всего прочего, откроют Национальную библиотеку республики.

ИСТОЧНИК KP.RU