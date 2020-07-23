НКЦ "Казань" официально переименован
Национальный культурный центр (НКЦ) "Казань" официально переименован в Музейный комплекс города. Соответствующее постановление появилось в сборнике документов мэрии, который был опубликован сегодня, 23 июля.
Согласно документу, руководителем комплекса стала член комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Луиза Космылина. В ближайшее время она должна обеспечить представление устава в новой редакции на утверждение в комитет земельных и имущественных отношений Исполкома Казани.
Напомним, сейчас здание Музейного комплекса столицы Татарстана обновляют. В нем, кроме всего прочего, откроют Национальную библиотеку республики.
ИСТОЧНИК KP.RU