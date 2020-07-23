2020-07-23T10:59:22+03:00
Общество

НКЦ "Казань" официально переименован

Теперь это - музейный комплекс города
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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Национальный культурный центр (НКЦ) "Казань" официально переименован в Музейный комплекс города. Соответствующее постановление появилось в сборнике документов мэрии, который был опубликован сегодня, 23 июля.

Согласно документу, руководителем комплекса стала член комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Луиза Космылина. В ближайшее время она должна обеспечить представление устава в новой редакции на утверждение в комитет земельных и имущественных отношений Исполкома Казани.

Напомним, сейчас здание Музейного комплекса столицы Татарстана обновляют. В нем, кроме всего прочего, откроют Национальную библиотеку республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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