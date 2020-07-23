В Татарстане муж-дебошир дважды за месяц избивал супругу и попытался зарезать ее

Злоумышленника задержали росгвардейцы Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Нападение на 33-летнюю жительницу Тетюши произошло вечером 22 июля. Она выпивала вместе со своим ранее судимым 31-летним супругом. Как утверждается, именно он и стал по пьяни припоминать жене свои старые обиды. Например то, что месяц назад его забрали в полицию после того, как он поколотил ее. Тогда в отношении мужчины возбудили уголовное дело, и по решению суда он должен был выплатить штраф.

Супруг начал снова избивать жену, а затем схватил канцелярский нож и несколько раз воткнул его в руки и ноги женщины. Сделав это, мужчина сбежал.

На место происшествия, к слову, приехал тот же наряд росгвардейцев, который и задерживал злоумышленника месяц назад. Правоохранители прочесали местность, и вскоре обнаружили и задержали дебошира.

- Для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения задержанного передали полицейским, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Побои».