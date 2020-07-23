2020-07-23T10:28:14+03:00
Происшествия

В Ульяновске фура сбила насмерть велосипедиста на "зебре"

После наезда грузовик врезался в отбойник
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: УМВД по Ульяновской области
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Смертельная авария произошла 22 июля в 17.25 в Засвияжском районе столицы Ульяновской области. Там на 201 километре автодороги «Подъезд к городу Ульяновску от автодороги М 5 «Урал» автомобиль МАЗ сбил велосипедиста.

Все произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, 58-летний водитель грузовика «МАЗ» с полуприцепом «Ламберет» сбил выехавшего на переход велосипедиста. Сразу после этого автомобиль врезался в отбойник.

Велосипедист - 74-летний пенсионер, погиб на месте - он получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщили в УГИБДД МВД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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