Средняя зарплата в Марий Эл за январь-май 2020 года составила 30,3 тысячи рублей
Это на 5% больше, чем было в прошлом году
Больше всего зарабатывают сотрудники финансовых и страховых сфер - в 1,7 раз больше среднемесячной зарплаты в республике.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Средняя зарплата жителей Марий Эл в мае этого года составила 31,7 тысяч рублей. В общем же с января по май 2020-го они получали в среднем по 30,3 тысячи рублей ежемесячно, что на 5% больше той суммы, которая была за аналогичный период 2019 года. Такие данные приводит Маристат.
Заметим, что больше всего в Марий Эл сейчас зарабатывают сотрудники финансовых и страховых сфер - в 1,7 раз больше среднемесячной зарплаты по республике. Меньше всего - сотрудники гостиниц и заведений общественного питания (в 1,6 раза меньше среднемесячной зарплаты).
ИСТОЧНИК KP.RU