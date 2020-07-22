Средняя зарплата в Марий Эл за январь-май 2020 года составила 30,3 тысячи рублей

22 Июль 2020 2020-07-22T15:52:12+03:00

Больше всего зарабатывают сотрудники финансовых и страховых сфер - в 1,7 раз больше среднемесячной зарплаты в республике. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Это на 5% больше, чем было в прошлом году

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Средняя зарплата жителей Марий Эл в мае этого года составила 31,7 тысяч рублей. В общем же с января по май 2020-го они получали в среднем по 30,3 тысячи рублей ежемесячно, что на 5% больше той суммы, которая была за аналогичный период 2019 года. Такие данные приводит Маристат.

Заметим, что больше всего в Марий Эл сейчас зарабатывают сотрудники финансовых и страховых сфер - в 1,7 раз больше среднемесячной зарплаты по республике. Меньше всего - сотрудники гостиниц и заведений общественного питания (в 1,6 раза меньше среднемесячной зарплаты).

ИСТОЧНИК KP.RU