22 Июль 2020 2020-07-22T12:53:54+03:00

Купить квартиру по программе социальной ипотеки в республике теперь могут не только бюджетники, но и все желающие молодые семьи. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Татарстане только 19% молодых пар живут отдельно от родителей. Порядка 53% же опрошенных людей в возрасте от 14 до 30 лет проживают с родственниками.

И это при том, что 53% респондентов старше 24 лет называют хорошие жилищные условия одним из главных своих приоритетов. Таковы результаты опроса молодых семей, который провел центр «Индекс 14-30» при Минмолодежи республики.

Однако купить квартиру по программе социальной ипотеки в Татарстане теперь могут не только бюджетники, но и все желающие молодые семьи.

- Принято решение снизить размер первоначального взноса по ипотеке Госжилфонда, поэтому до первого сентября молодой семье нужно будет внести в качестве первоначального взноса лишь 5% стоимости будущей квартиры, вместо 10%, как было ранее. Кроме того, в качестве первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала, а за рождение каждого ребёнка во время действия договора социальной ипотеки государство списывает долг на сумму 200 тысяч рублей, - заметил глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

К слову, в отличие от федеральной программы, в которой оба супруга должны быть не старше 35 лет, в республиканской программе хотя бы один из супругов должен быть моложе 36 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU