2020-07-22T13:14:31+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле 4-летний мальчик упал с высоты 5-го этажа и остался жив

Ребенок сейчас находится в больнице с травмами различной степени тяжести
Лика ИСАЕВА
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С места происшествия. Фото СУ СКР Марий ЭлС места происшествия. Фото СУ СКР Марий ЭлФото: Из материалов пресс-службы
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Выпал из окна 5-го этажа 4-летний житель Йошкар-Олы. Мальчик вечером 21 июля находился дома вместе с родителями, залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетка веса ребенка не выдержала и они вместе упали вниз.

На место происшествия вызвали "скорую помощь". Прибывшая бригада медиков увезли выжившего мальчика в больницу. Он получил травмы различной степени тяжести.

- По факту падения ребенка из окна проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Следователем выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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