2020-07-22T18:16:07+03:00
Общество

В Йошкар-Оле продлили режим работы троллейбусов

Поводом к этому послужили обращения горожан и увеличение пассажиропотока [новое расписание]
Алина ГАБДУЛИНА
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Работа общественного транспорта будет продлена как по будням, так и пл выходным дням.Работа общественного транспорта будет продлена как по будням, так и пл выходным дням.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, что троллейбусы в Йошкар-Оле будут ездить до 22.00 как по будням, так и по выходным дням. Поводом к этому послужили многочисленные просьбы горожан и увеличение пассажиропотока.

- В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции не забывайте при поездках в общественном транспорте использовать защитные маски, - напоминают в пресс-службе администрации города.

Власти столицы Марий Эл публикуют и сводное расписание движения троллейбусов. Изменения касаются все маршрутов.

Фото: администрация Йошкар-Олы

Фото: администрация Йошкар-Олы

ИСТОЧНИК KP.RU

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