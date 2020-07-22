В Йошкар-Оле продлили режим работы троллейбусов
Поводом к этому послужили обращения горожан и увеличение пассажиропотока [новое расписание]
Работа общественного транспорта будет продлена как по будням, так и пл выходным дням.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, что троллейбусы в Йошкар-Оле будут ездить до 22.00 как по будням, так и по выходным дням. Поводом к этому послужили многочисленные просьбы горожан и увеличение пассажиропотока.
- В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции не забывайте при поездках в общественном транспорте использовать защитные маски, - напоминают в пресс-службе администрации города.
Власти столицы Марий Эл публикуют и сводное расписание движения троллейбусов. Изменения касаются все маршрутов.
Фото: администрация Йошкар-Олы
ИСТОЧНИК KP.RU