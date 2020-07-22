В Марий Эл упал спрос на жилье в новостройках

22 Июль 2020 2020-07-22T11:51:13+03:00

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В Марий Эл на первичном рынке недвижимости слишком много предложений о покупке квартир. Дело в том, что в республике по причине низкой покупательной способности населения упал спрос на жилье в новостройках. Это, по данным Минстроя Марий Эл, привело к снижению темпов строительства в регионе. По информации же самих застройщиков, на данный момент не проданными остаются 2,5 тысяч квартир площадью 141 тысяча квадратных метров.

При этом интересно то, что по итогам 2019 года был замечен рост объема строительства именно частных жилых домов. Специалисты связывают это с упрощенным оформлением разрешений на возведения таких домов, газификацией сел и действием «дачной амнистии».

ИСТОЧНИК KP.RU