Организация видеонаблюдения на выборах главы Чувашии 2020 потребует 14,5 миллионов рублей
В единый день голосования - 13 сентября 2020, в Чувашии будут выбирать нового главу. Чтобы все прошло честно и без происшествий избирательные участки оснастят камерами. Организация видеонаблюдения потребует 14,5 миллионов рублей. Соответствующий тендер уже опубликован Центризбиркомом республики на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, камерами будут оснащены 344 избирательных участка в 28 территориальных избиркомах. Заметим, что на каждом участке должно быть установлено не менее двух камер.
Подрядчик будет выбран посредством электронного аукциона 3 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU