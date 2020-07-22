2020-07-22T18:57:12+03:00
Общество

Организация видеонаблюдения на выборах главы Чувашии 2020 потребует 14,5 миллионов рублей

Камерами оснастят 344 избирательных участка
Алина ГАБДУЛИНА
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Подрядчик будет выбран посредством электронного аукциона 3 августа.Подрядчик будет выбран посредством электронного аукциона 3 августа.Фото: Валерий РОМАНОВ
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В единый день голосования - 13 сентября 2020, в Чувашии будут выбирать нового главу. Чтобы все прошло честно и без происшествий избирательные участки оснастят камерами. Организация видеонаблюдения потребует 14,5 миллионов рублей. Соответствующий тендер уже опубликован Центризбиркомом республики на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, камерами будут оснащены 344 избирательных участка в 28 территориальных избиркомах. Заметим, что на каждом участке должно быть установлено не менее двух камер.

Подрядчик будет выбран посредством электронного аукциона 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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