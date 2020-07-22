2020-07-22T09:54:07+03:00
Происшествия

В Чебоксарах после аварии со "скорой" перевернулась "буханка"

В этой аварии есть пострадавшие
Лика ИСАЕВА
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С места происшествия. Фото "скорой помощи" и медицины катастроф ЧувашииС места происшествия. Фото "скорой помощи" и медицины катастроф Чувашии
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Утром в среду, 22 июля, на перекрестке улиц Пушкина и 30 лет Победы в столице Чувашии произошло дорожно-транспортное происшествие. На перекресток на "красный" вылетел реанимационный автомобиль "скорой помощи" - медики с включенными проблесковыми маячками и сиреной спешили на помощь к попавшим в аварию пострадавшим, и столкнулась с отечественным внедорожником УАЗ-"буханка".

После столкновения "буханка" перевернулась.

В этой аварии есть пострадавшие. На место ДТП сразу отправили бригаду медиков, еще одна продублировала вызов на первую аварию, сообщили в пресс-службе "скорой помощи" Чувашии. Точное количество пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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