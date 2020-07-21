С начала года в Татарстане были реализованы жилищные кредиты на 36,7 миллиарда рублей
За первое полугодие 2020 года в Татарстане реализовали жилищных кредитов на общую сумму в 36,7 миллионов рублей. Об этом сегодня, 21 июля, на брифинге в Кабинете министров республики заявил глава регионального министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Фарит Ханифов.
- Полученных и реализованных кредитов у нас на первое полугодие 17 тысяч 593 - это 36 миллиардов 738 миллионов рублей, - заметил он.
Отметим, что 49% займов (10,5 миллиардов рублей) люди потратили на покупку квартир именно в новостройках.
ИСТОЧНИК KP.RU
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