2020-07-21T18:02:52+03:00
Экономика

С начала года в Татарстане были реализованы жилищные кредиты на 36,7 миллиарда рублей

При этом почти половина всех займов люди потратили на покупку квартир именно в новостройках
Алина ГАБДУЛИНА
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Такие данные привел глава регионального Минстроя Фарит Ханифов.Такие данные привел глава регионального Минстроя Фарит Ханифов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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За первое полугодие 2020 года в Татарстане реализовали жилищных кредитов на общую сумму в 36,7 миллионов рублей. Об этом сегодня, 21 июля, на брифинге в Кабинете министров республики заявил глава регионального министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Фарит Ханифов.

- Полученных и реализованных кредитов у нас на первое полугодие 17 тысяч 593 - это 36 миллиардов 738 миллионов рублей, - заметил он.

Отметим, что 49% займов (10,5 миллиардов рублей) люди потратили на покупку квартир именно в новостройках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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