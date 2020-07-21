С начала года в Татарстане были реализованы жилищные кредиты на 36,7 миллиарда рублей

21 Июль 2020 2020-07-21T18:02:52+03:00

При этом почти половина всех займов люди потратили на покупку квартир именно в новостройках

Изменить размер текста: A A

За первое полугодие 2020 года в Татарстане реализовали жилищных кредитов на общую сумму в 36,7 миллионов рублей. Об этом сегодня, 21 июля, на брифинге в Кабинете министров республики заявил глава регионального министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Фарит Ханифов.

- Полученных и реализованных кредитов у нас на первое полугодие 17 тысяч 593 - это 36 миллиардов 738 миллионов рублей, - заметил он.

Отметим, что 49% займов (10,5 миллиардов рублей) люди потратили на покупку квартир именно в новостройках.

ИСТОЧНИК KP.RU