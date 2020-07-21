2020-07-21T18:49:06+03:00
Общество

В Чувашии медики спасли пенсионерку, которую во время сбора ягод укусила змея

У 66-летней женщина возник анафилактический шок
Алина ГАБДУЛИНА
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После проведения курса лечения, женщину выпишут домой.После проведения курса лечения, женщину выпишут домой.
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66-летняя жительница Ибресинского района собирала ягоды, когда ее укусила ядовитая змея. Спустя какое-то время женщина начала жаловаться на общую слабость, головокружение, схваткообразные боли в животе, тошноту и рвоту. Позже, уже медиками, выяснилось, что у нее возник анафилактических шок.

- При поступлении в клинику артериальное давление у пациентки упало настолько, что не определялось приборами, наблюдалось сердцебиение до 120 ударов в минуту, дыхание было поверхностным, состояние стремительно ухудшалось и грозило летальным исходом. Счет шел на минуты, - вспоминает врач-реаниматолог центральной районной больницы Иванов Дмитрий.

В отделении анестезиологии и реаниматологии пенсионерке провели интенсивную терапию для выведения токсинов из организма и стабилизации состояния. Состояние женщины улучшилось спустя сутки. После проведения курса лечения, женщину выпишут домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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