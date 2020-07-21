В Казанском зоопарке "Река Замбези" появились кафрские рогатые вороны
В казанском зоопарке "Река Замбези" новые жильцы. В столице Татарстана появились два редких представителя самого крупного вида птиц-носорогов - кафрские рогатые вороны. Эти обитатели африканской саванны считаются единственным настоящим хищником среди своих собратьев.
Прибывшей чете воронов по пять лет, но в природе эти птицы живут до 40-60 лет.
Рогатые вороны в природе охотятся группами - до 11 особей. Пищу ищут, медленно расхаживая по саванне. Питаются насекомыми, ящерицами, белками и другими небольшими животными.
Ведут оседлый образ жизни, в "деревне" кафрских воронов может быть от двух до 11 птиц.
В Казанском зоопарке "Река Замбези" появились кафрские рогатые вороны. Автор: @kazanzoo1806.
ИСТОЧНИК KP.RU