2020-07-21T18:36:05+03:00
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В Казанском зоопарке "Река Замбези" появились кафрские рогатые вороны

Охраняемые Красной книгой птицы после карантина уже выпущены в вольер [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: @kazanzoo1806Фото: @kazanzoo1806
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В казанском зоопарке "Река Замбези" новые жильцы. В столице Татарстана появились два редких представителя самого крупного вида птиц-носорогов - кафрские рогатые вороны. Эти обитатели африканской саванны считаются единственным настоящим хищником среди своих собратьев.

Прибывшей чете воронов по пять лет, но в природе эти птицы живут до 40-60 лет.

Рогатые вороны в природе охотятся группами - до 11 особей. Пищу ищут, медленно расхаживая по саванне. Питаются насекомыми, ящерицами, белками и другими небольшими животными.

Ведут оседлый образ жизни, в "деревне" кафрских воронов может быть от двух до 11 птиц.

В Казанском зоопарке "Река Замбези" появились кафрские рогатые вороны. Автор: @kazanzoo1806.

ИСТОЧНИК KP.RU

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