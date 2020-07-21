2020-07-21T18:17:55+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле иномарка врезалась в дерево: пострадала 4-летняя девочка

Ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализировали
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16.00 в понедельник, 20 июля, на улице Машиностроителей в столице Марий Эл. По предварительным данным, 28-летний водитель иномарки Kia превысил безопасную скорость, не справился с управлением и выскочил на бордюр, после чего проехал по газону и врезался в дерево.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получила 4-летняя девочка-пассажир иномарки. Ребенка с места ДТП госпитализировали, сообщили в пресс-слубже Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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