В Йошкар-Оле иномарка врезалась в дерево: пострадала 4-летняя девочка

21 Июль 2020 2020-07-21T18:17:55+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16.00 в понедельник, 20 июля, на улице Машиностроителей в столице Марий Эл. По предварительным данным, 28-летний водитель иномарки Kia превысил безопасную скорость, не справился с управлением и выскочил на бордюр, после чего проехал по газону и врезался в дерево.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получила 4-летняя девочка-пассажир иномарки. Ребенка с места ДТП госпитализировали, сообщили в пресс-слубже Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU