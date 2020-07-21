2020-07-21T18:44:50+03:00
Происшествия

В Татарстане из-за гибели мальчика в соседском котловане возбудили уголовное дело

Ребенок утонул в селе Егоркино Нурлатского района республики
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Трагический случай произошел в селе Егоркино Нурлатского района республики днем 20 июля. Там три мальчика купались в котловане, который вырыл на своем участке местный житель с товарищем. Один из детей - 10-летний школьник, утонул. Его тело из воды достал хозяин участка.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

К этому времени установлено, что искусственный водоем выкопали для хозяйственных нужд. Глубина котлована - два метра, но вокруг него нет ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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