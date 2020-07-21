В Татарстане мальчик утонул в котловане, вырытом соседом на своем участке

21 Июль 2020 2020-07-21T09:13:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедией закончилась прогулка юных жителей селе Егоркино в Нурлатском районе республики по соседскому огороду на улице Ленина. Мужчина для своих нужд выкопал на окраине участка котлован размерами 25 на 10 метров, он заполнился водой на 2 метра. Днем 20 июля хозяин увидел на двух незнакомых мальчиков, которые на вопрос "Что они тут делают?" сообщили, что пришли ловить рыбу. Спустя некоторое время они рассказали, что их третий друг - 10-летний мальчик, упал в воду и утонул. Дети о помощи не просили - растерялись.

Этот котлован мужчина вырыл для своих нужд.Фото: МЧС Татарстана

Мужчина бросился в воду и вытащил на берег мальчика. Но приехавшие медики констатировали смерть ребенка.

По факту гибели мальчика правоохранительными органами Татарстана проводится доследственная проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU