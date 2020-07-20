2020-07-20T16:36:32+03:00
Общество

Стало известно, какая погода ожидает Татарстан с 21 по 25 июля 2020 года

В ближайшие дни на территории республики будет сохранятся неустойчивость в метеорологических явлениях
Олег ЛУГОВОЙ
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В ближайшие несколько дней ожидаются кратковременные дожди и грозы.В ближайшие несколько дней ожидаются кратковременные дожди и грозы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, среду и четверг – с 21 по 23 июля, в Татарстане сохранится неустойчивая погода с кратковременными осадками в виде дождей и грозами. Так, согласно прогнозу Гидрометцентра республики, в грядущий вторник все еще присутствовать высокая вероятность локальных сильных ливневых дождей, а ночью и утром вовсе ожидается туман. Днем температура воздуха в своих максимальных значениях будет в пределах от +23 до +28 градусов.

А 22 и 23 июля в Татарстане атмосферные потоки поменяют свое направление на северо-западное. Это принесет в регион некоторое похолодание. Так, в среду днем максимум +27, а в четверг не более +26 градусов.

Что же касается пятницы (24 июля) и субботы (25 июля), то в эти дни Татарстан попадет под влияние гребня повышенного давления. Существенных осадков ожидать не стоит, днем температура воздуха в пределах от +21 до +26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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