20 Июль 2020 2020-07-20T16:02:32+03:00

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Как пишет интернет-ресурс «Итиль», сегодня Рустам Минниханов представил документы в ЦИК РТ для регистрации кандидатом на пост президента Татарстана. И кроме того представил членам Центральной избирательной комиссии РТ главу своего избирательного штаба. Им стал заместитель председателя Госсовета республики Юрий Камалтынов.

Примечательно, что сегодня же Минниханову представили его помощника в качестве нового генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань». Им стал член Совета директоров ПАО «Татнефть» Ринат Сабиров.