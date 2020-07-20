Рустам Минниханов представил документы в ЦИК РТ для регистрации кандидатом на пост президента Татарстана
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Как пишет интернет-ресурс «Итиль», сегодня Рустам Минниханов представил документы в ЦИК РТ для регистрации кандидатом на пост президента Татарстана. И кроме того представил членам Центральной избирательной комиссии РТ главу своего избирательного штаба. Им стал заместитель председателя Госсовета республики Юрий Камалтынов.
Примечательно, что сегодня же Минниханову представили его помощника в качестве нового генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань». Им стал член Совета директоров ПАО «Татнефть» Ринат Сабиров.