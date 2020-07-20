В Набережных Челнах во время жары росгвардейцы вызволили из закрытой машины 3-летнюю девочку
Обратилась к руководству Росгвардии Татарстана с просьбой поблагодарить сотрудников вневедомственной охраны в Набережных Челнах местная жительница. Она вместе с трехлетней племянницей 16 июля хотела поехать в парк, но когда малышка уже сидела в автомобиле, его двери оказались заблокированными - сработали автозамки. На улице стояла настоящая жара - +37 градусов. При этом в салоне легковушки не работал кондиционер. Ключи от машины остались внутри.
- С использованием подручных средств сотрудникам вневедомственной охраны удалось открыть дверь автомашины, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Девочку вынесли из душного салона, напоили водой. Когда сотрудники убедились, что ребенку ничего не угрожает и в медицинской помощи он не нуждается, то вернулись на маршрут патрулирования. Тетя девочки поблагодарила сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии за чуткость и отзывчивость, а также пожелала профессиональных успехов на службе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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