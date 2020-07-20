2020-07-20T15:59:18+03:00
Общество

В Чувашии на людей стали меньше нападать дикие животные

С начала 2020 года от их укусов пострадали 12 человек
Лика ИСАЕВА
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В то же время в Роспотребнадзоре Чувашии отмечают рост обращений местных жителей на нападения животных в девяти районах.В то же время в Роспотребнадзоре Чувашии отмечают рост обращений местных жителей на нападения животных в девяти районах.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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С начала 2020 года в поликлиники Чувашии с жалобой на инциденты с дикими животными местные жители обращались на 10,8% человек меньше, чем за такой же период прошлого года. Так, от укусов пострадали 12 человек, когда как в 2019-ом таковых было 17-ть.

В настоящий момент среди пострадавших от диких животных примерно 30,4% - это дети и подростки.

К слову, нападают на людей чаще всего бешеные животные - лисы, хорьки, ежи, белки и мыши, но иногда это делают и здоровые особи - с целью защиты потомства или своей территории.

В то же время в Роспотребнадзоре Чувашии отмечают рост обращений местных жителей на нападения животных в девяти районах - Аликовском, Ибресинском, Канашском, Красночетайском, Чебоксарском, Шумерлинском, Шемуршинском, Яльчикском, а также в городе Канаш.

При этом случаи бешенства животных были выявлены в Чебоксарах, Красночетайском, Урмарском, Аликовском, Чебоксарском и Моргаушском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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