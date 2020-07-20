2020-07-20T18:01:05+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии задержали за торговлю госнаградами ветеранов Великой Отечественной войны

Мужчина задержан во время отправки бандеролей в другой регион
Лика ИСАЕВА
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Все эти медали пытались продать через интернет-аукционВсе эти медали пытались продать через интернет-аукционФото: МВД по Чувашской Республике
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Жителя Канашского района Чувашии задержали по подозрению в совершении уголовного преступления «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Перед 47-летним мужчиной полицейские возникли, когда он оформлял отправку бандеролей в другой регион.

Все дело в том, что правоохранители обратили внимание на сайте одного из интернет-аукциона лот о продаже наград ветеранов Великой Отечественной войны. Это 12 медалей вместе с удостоверениями владельцев, 10 из них являются госнаградами. За каждую из них продавец запросил по 400 рублей.

После задержания по подозрению в такой торговле мужчина признался, что все медали нашел в старом кожаном портфеле, который купил несколько лет назад на одном из рынков Чебоксар.

Мол в нем и оказались те самые государственные награды, приуроченные к 30-ти, 40 и 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также медали «Георгий Жуков», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1944-1945 гг.» и «Ветеран труда». Все это вместе с удостоверениями владельцев он и решил продать.

Выяснилось, что изъятые у злоумышленника медали принадлежали двум фронтовикам из Чувашии. Сами ветераны скончались, а их наследники недосчитались семейных реликвий после ремонта в доме. Сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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