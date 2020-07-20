22 июля в Казани «Рубин» проведет домашнюю встречу со «Спартаком»

20 Июль 2020 2020-07-20T12:40:12+03:00

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Уже в эту среду, 22 июля, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» в домашнем матче футбольный клуб «Рубин» встретится с московским «Спартаком». Стоит отметить, что в этот раз гостей их болельщики не поддержат. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса на трибунах стадиона могут находится только фанаты местной команды и то их количество не должно превышать 10% от всех зрительских мест.

Напомним, по итогам 29 прошедших матчей российской премьер-лиги у «Рубина» 8 побед и 35 очков. Московский «Спартак» опережает казанцев, но ненамного - 10 побед и 36 очков. В турнирной таблице «красные» сейчас находятся на 9 месте, когда как казанский «Рубин» на 10-ом.

22 июля команды начнут игру в столице Татарстана в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU