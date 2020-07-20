В Марий Эл заблудившаяся пенсионерка сама вызвала спасателей
Заблудилась в лесу и не смогла определиться на местности 74-летняя жительница поселка городского типа Медведево в субботу 18 июля. Собирать ягоды она отправилась в Оршанский район, в лес зашла слева от дороги "Оршанка – Пектубаево". Отыскать путь к домам и дороге самостоятельно пожилая женщина не смогла. К счастью, она прихватила с собой мобильный телефон. Пенсионерка позвонила спасателям и попросила о помощи.
На место поисковых работ выдвинулась оперативная группа Сернурского аварийно-спасательного формирования Марийской аварийно-спасательной службы. Вместе с ними на поиски отправились полицейские и сотрудники администрации Шулкинского сельского поселения Марий Эл.
- Пенсионерка была найдена в 18.40, - сообщили в Марийской аварийно-спасательной службе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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