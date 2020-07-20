2020-07-20T13:06:25+03:00
Происшествия

В Марий Эл заблудившаяся пенсионерка сама вызвала спасателей

74-летнюю женщину разыскивали сотрудники МЧС, полицейские и сотрудники местной администрации
Лика ИСАЕВА
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Во время поисков пенсионеркиВо время поисков пенсионеркиФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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Заблудилась в лесу и не смогла определиться на местности 74-летняя жительница поселка городского типа Медведево в субботу 18 июля. Собирать ягоды она отправилась в Оршанский район, в лес зашла слева от дороги "Оршанка – Пектубаево". Отыскать путь к домам и дороге самостоятельно пожилая женщина не смогла. К счастью, она прихватила с собой мобильный телефон. Пенсионерка позвонила спасателям и попросила о помощи.

На место поисковых работ выдвинулась оперативная группа Сернурского аварийно-спасательного формирования Марийской аварийно-спасательной службы. Вместе с ними на поиски отправились полицейские и сотрудники администрации Шулкинского сельского поселения Марий Эл.

- Пенсионерка была найдена в 18.40, - сообщили в Марийской аварийно-спасательной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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