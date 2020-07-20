Строительство БКК: на пешеходном переходе установили освещение

20 Июль 2020 2020-07-20T11:19:21+03:00

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В столице Татарстана все работы по строительству 1 этапа Большого Казанского кольца (БКК) идут по графику. Так, на надземном пешеходном переходе по улице Борисковская завершили остекление монолитным поликарбонатом, монтаж лифтов на 1 и 4 опорах, а также устройство внутреннего освещения самого перехода.

Кроме того, там уже уложено асфальтобетонное покрытие на остановочных площадках вдоль трамвайных линий.

Сейчас продолжается устройство дорожного полотна на участке поворота от Фермского шоссе на улицу Тульская вдоль подпорной стены №3.

Напомним строительство 1 этапа БКК проходит в рамках исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Идет обустройство участка длиной в 800 метров – от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская. Там появится четырехполосная дорога, а также путепровод длиной 109,7 метра над Фермским шоссе и надземный пешеходный переход. Работы там начались еще в июле 2019 года и завершиться должны к концу августа 2020-го.

ИСТОЧНИК KP.RU