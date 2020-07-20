2020-07-20T11:19:21+03:00
Общество

Строительство БКК: на пешеходном переходе установили освещение

Возведение 1 этапа Большого Казанского кольца идет по графику
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

В столице Татарстана все работы по строительству 1 этапа Большого Казанского кольца (БКК) идут по графику. Так, на надземном пешеходном переходе по улице Борисковская завершили остекление монолитным поликарбонатом, монтаж лифтов на 1 и 4 опорах, а также устройство внутреннего освещения самого перехода.

Кроме того, там уже уложено асфальтобетонное покрытие на остановочных площадках вдоль трамвайных линий.

Сейчас продолжается устройство дорожного полотна на участке поворота от Фермского шоссе на улицу Тульская вдоль подпорной стены №3.

Напомним строительство 1 этапа БКК проходит в рамках исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Идет обустройство участка длиной в 800 метров – от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская. Там появится четырехполосная дорога, а также путепровод длиной 109,7 метра над Фермским шоссе и надземный пешеходный переход. Работы там начались еще в июле 2019 года и завершиться должны к концу августа 2020-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году в Чебоксарах по выбору горожан благоустроят 122 дворовых и общественных территории
Есть альтернатива: в жару жители Татарстана воздерживаются от питья водопроводной воды
В Марий Эл заблудившаяся пенсионерка сама вызвала спасателей
22 июля в Казани «Рубин» проведет домашнюю встречу со «Спартаком»
В лесах Марий Эл найдена заблудившаяся 14-летняя школьница из Татарстана
Запретят устанавливать ограды: в Казани новое кладбище откроют 10 августа 2020 года
Строительство БКК: на пешеходном переходе установили освещение
Рустам Минниханов подал документы в Центризбирком Татарстана
Мужчина прыгнул в реку возле Центра семьи "Казан"
В Чувашии самосвал снес светофор поднявшимся кузовом
В Татарстане из-за шторма четыре человека заночевали на острове, их эвакуировали спасатели
В Марий Эл в аварии мотоцикла и иномарки погиб байкер
В Татарстане в реку скатилась легковушка, водитель погиб
Тинчуринский театр организовывает летнюю сцену во дворе здания
В Казани для мужчины, упавшего в подвал на даче, потребовалась помощь спасателей
Татарский государственный театр кукол готовит премьеры 87-го сезона